Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах

В Минобороны Азербайджана заявили в четверг об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые явились продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось трехстороннее соглашение, которое было достигнуто в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван вместе с тем передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.