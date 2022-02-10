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30 минут назад

Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах

Елена Прошина

В Минобороны Азербайджана заявили в четверг об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным азербайджанского министерства обороны, армянская сторона "с 22:00 9 февраля без какой-либо причины с перерывами подвергла обстрелу позиции азербайджанских ВС в селе Зяйлик Кельбеджерского района из стрелкового оружия".

О комментариях армянской стороны пока неизвестно.

Согласно заявлению Баку, обстрел был подавлен ответным огнем.

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Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые явились продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось трехстороннее соглашение, которое было достигнуто в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван вместе с тем передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.

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