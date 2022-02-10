Российские С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

Системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 «Триумф» 10 февраля начали дежурство в Брестской области Белоруссии в рамках учений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

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Военные рассказали, что расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

На учения в Белоруссию с Дальнего Востока перебросили два дивизиона систем С-400.

В Минобороны рассказывали, что С-400 будут добираться до белорусских полигонов не только по железной дороге, но и своим ходом. Сообщалось, что на месте российские военнослужащие оборудуют и замаскируют пусковые позиции, проведут техобслуживание и начнут дежурство.

До 9 февраля Россия и Белоруссия проводили первый этап проверки сил Союзного государства. За это время военные двух стран провели передислокацию, создали на территории Белоруссии группировки войск, организовали охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, и проверили готовность сил ПВО.