Власти Донбасса заявили о «вторжении» войск НАТО

Страны НАТО перебрасывают войска в Украину, Польшу, Румынию и Эстонию. Об этом заявил представитель ЛНР в трехсторонней контактной группе, советник главы республики Родион Мирошник. По его словам, только из США в Киев пришло 45 поставок боеприпасов.

«В Киев только из США летит 45 „птичек“ с вооружениями. Туда же направляются военные поставки из Великобритании, Болгарии, Чехии и других в сопровождении инструкторов/наемников», — заявил Мирошник в своем telegram-аккаунте.

Также представитель ЛНР добавил, что Америка перебрасывает 3 тысячи бойцов в Польшу и Румынию. А Великобритания вводит тысячу солдат в Польшу и Эстонию.

По мнению Мирошника, Запад переводит внимание всего мира на «российскую угрозу», в то время как сам начинает вторжение: «Это есть и есть реальное вторжение войск НАТО, пока весь мир боится России, войска которой так и стоят на месте и пределы своей страны не покидали».