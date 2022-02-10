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41 минуту назад

Власти Донбасса заявили о «вторжении» войск НАТО

Ura.Ru

Страны НАТО перебрасывают войска в Украину, Польшу, Румынию и Эстонию. Об этом заявил представитель ЛНР в трехсторонней контактной группе, советник главы республики Родион Мирошник. По его словам, только из США в Киев пришло 45 поставок боеприпасов.

Власти Донбасса заявили о «вторжении» войск НАТО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В Киев только из США летит 45 „птичек“ с вооружениями. Туда же направляются военные поставки из Великобритании, Болгарии, Чехии и других в сопровождении инструкторов/наемников», — заявил Мирошник в своем telegram-аккаунте.

Также представитель ЛНР добавил, что Америка перебрасывает 3 тысячи бойцов в Польшу и Румынию. А Великобритания вводит тысячу солдат в Польшу и Эстонию.

По мнению Мирошника, Запад переводит внимание всего мира на «российскую угрозу», в то время как сам начинает вторжение: «Это есть и есть реальное вторжение войск НАТО, пока весь мир боится России, войска которой так и стоят на месте и пределы своей страны не покидали».

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

В Донбассе ранее заявили, что Украина начала использовать оружие НАТО. Первой под обстрел попала электрическая подстанция в Еленовке. По словам главы МИД ДНР, полпреда в контактной группе по урегулированию конфликта Натальи Никоноровой, в Киев поступает все больше оружия с Запада и это способствует новым обстрелам.

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