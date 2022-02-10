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2 часа назад

Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили перебазирование в Амурскую область

ТК «Звезда»

В дальневосточном соединении дальней авиации началось учение с дальними бомбардировщиками Ту-22М3. В рамках его первого этапа экипажи дальних бомбардировщиков выполнили перебазирование с аэродрома дислокации в Прибайкалье в Амурскую область.

Ту-22М3 выполнили перебазирование в Амурскую область
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Кроме того, в ходе перелета экипажи отработали практическое бомбометание по наземным целям в Иркутской области.

В мероприятии задействованы, в том числе, молодые летчики, получившие практические в технике пилотирования, воздушной навигации и боевом применении авиационных средств поражения.

Всего в учении будет задействовано до десяти самолетов дальней авиации.

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