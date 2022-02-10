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31 минуту назад

Расчёты С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

RT на русскомиещё 2

Российские расчёты ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

Российские С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, военнослужащие «приступили к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности».

Ранее сообщалось, что российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» развернули на полигоне в Брестской области в рамках учений Союзного государства.

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3 февраля дивизионы зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», участвующих в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Белоруссию.

Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства также перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

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