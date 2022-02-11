В России предложили четыре варианта тотального уничтожения США

Ядерная война между Россией и США может привести к тотальному уничтожению этих стран, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

В публикации автора, получившей название «Путь к армагеддону», предлагается четыре варианта реагирования Москвы на ядерную угрозу со стороны Вашингтона.

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Первый вариант предполагает нанесение Россией упреждающего ядерного удара по США и их союзникам. «В этом случае до объектов поражения дойдут практически все боевые блоки и США прекратят свое существование как государство», — уверяет эксперт, допуская, что ответный удар будет лишь на 30–40 процентов слабее превентивного и «нанесет России чудовищный ущерб».

Второй вариант — нанесение упреждающего ядерного удара с началом уничтожения американской стороной российских стратегических сил сдерживания (ССС) обычным оружием. «Противником будет нейтрализована лишь небольшая часть нашего ядерного потенциала — не более 10–12 процентов. Последствия такого удара для США будут столь же катастрофичны, как и в первом варианте», — уверяет автор.

Третий вариант — нанесение ответно-встречного ядерного удара, в котором может принять участие от 40–50 до 70–75 процентов российского ядерного потенциала. Согласно заместителю президента РАРАН, в результате взаимных ударов «обе страны фактически прекратят свое существование».

«Четвертый вариант предполагает нанесение ответного ядерного удара. Надо признать, что этот вариант действий России будет наиболее вероятным. В этом случае до целей на территории США смогут дойти, по разным оценкам и при различных вариантах развития обстановки, от 15–20 до 25–30 процентов от исходного числа российских боевых блоков», — уверяет автор, отмечая, что «этим ударом будет уничтожена большая часть американской экономики, но не вся».

Сивков уверен, что в результате ядерной войны между Россией и США «сама цивилизация останется, и ее лидерами станут другие страны, такие, в частности, как Китай, Индия, Бразилия». По его мнению, последствием конфликта на российской и американских территориях станет наступление не «ядерной зимы», а «ядерной осени».

В ноябре 2020 года Сивков заявил, что Россия может уничтожить США уже имеющимися у нее способами. «Это может быть создание группировки сил, способной уничтожить США путем инициирования разрушительных геофизических процессов на их территории доставкой к критически опасным зонам на американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента», — уверял автор.

В октябре 2018 года эксперт допустил, что Россия может асимметрично ответить США, создав 40–50 ядерных боеприпасов гиперкалибра (более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте) для тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или сверхдальних торпед, которые обеспечат доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия.