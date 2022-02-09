Офицер США: Россия устроила НАТО тактическую головоломку

Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive заявил о военном преимуществе Москвы над Североатлантическим альянсом.

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"Российские тактические ядерные бомбы — это настоящая головоломка для Запада. <…> У русских на вооружении около двух тысяч таких снарядов, у американцев — всего двести, сто из них развернуты в Европе, остальные хранятся дома. У них десятикратное преимущество", — подчеркнул обозреватель.

По мнению колумниста, такое оружие может изменить ход крупного сражения. Американские военные эксперты предполагают, что большой арсенал маломощных ядерных снарядов создает ассиметричный перевес в пользу Москвы. Тем не менее Россия вряд ли когда-либо применит тактические бомбы в бою, поскольку они нужны для сдерживания НАТО, резюмировал Иствуд.