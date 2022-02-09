В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
20 минут назад

Офицер США: Россия устроила НАТО тактическую головоломку

Елена Прошина

Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive заявил о военном преимуществе Москвы над Североатлантическим альянсом.

Офицер США: Россия устроила НАТО тактическую головоломку
Фото: ТАССТАСС

"Российские тактические ядерные бомбы — это настоящая головоломка для Запада. <…> У русских на вооружении около двух тысяч таких снарядов, у американцев — всего двести, сто из них развернуты в Европе, остальные хранятся дома. У них десятикратное преимущество", — подчеркнул обозреватель.

По мнению колумниста, такое оружие может изменить ход крупного сражения. Американские военные эксперты предполагают, что большой арсенал маломощных ядерных снарядов создает ассиметричный перевес в пользу Москвы. Тем не менее Россия вряд ли когда-либо применит тактические бомбы в бою, поскольку они нужны для сдерживания НАТО, резюмировал Иствуд.

Столтенберг: у России не должно быть сфер влияния

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что у нее нет агрессивных планов в отношении других государств. Как подчеркнули в Кремле, заявления о "российской агрессии" применяются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители