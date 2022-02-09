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1 час назад

Американский «убийца» российских С-400 поразил цель

Lenta.ru

В США произвели запуск усовершенствованной противорадиолокационной ракеты увеличенной дальности AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER). Ракета успешно поразила наземную цель, сообщает пресс-служба Northrop Grumman.

Американский «убийца» российских С-400 поразил цель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании отметили, что ракету испытали 21 января. AARGM-ER, запущенная с самолета F/A-18 Super Hornet, поразила наземную цель. Американский боеприпас, который ранее назвали «убийцей» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», идентифицировал и поразил радиолокационную станцию.

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Усовершенствованная ракета стала развитием боеприпаса AGM-88E High-speed Anti-Radiation Missile (HARM). AARGM-ER получила новую боевую часть и двигатель. Это позволило увеличить скорость и дальность полета. Ракету смогут нести все модификации F-35 Lightning II, а также палубные самолеты F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler.

В ноябре издание Defence24 предположило, что Польша может купить ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM) в США.

В июле Военно-морские силы (ВМС) США провели первое боевое испытание ракеты AARGM-ER. Запуск ракеты позволил оценить правильность конструкторских решений, которые использовали при создании AGM-88G.
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