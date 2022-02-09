Американский «убийца» российских С-400 поразил цель

В США произвели запуск усовершенствованной противорадиолокационной ракеты увеличенной дальности AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER). Ракета успешно поразила наземную цель, сообщает пресс-служба Northrop Grumman.

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В компании отметили, что ракету испытали 21 января. AARGM-ER, запущенная с самолета F/A-18 Super Hornet, поразила наземную цель. Американский боеприпас, который ранее назвали «убийцей» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», идентифицировал и поразил радиолокационную станцию.

Усовершенствованная ракета стала развитием боеприпаса AGM-88E High-speed Anti-Radiation Missile (HARM). AARGM-ER получила новую боевую часть и двигатель. Это позволило увеличить скорость и дальность полета. Ракету смогут нести все модификации F-35 Lightning II, а также палубные самолеты F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler.

В ноябре издание Defence24 предположило, что Польша может купить ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM) в США.