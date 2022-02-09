В Словакии, Чехии и Венгрии пройдут учения НАТО

Учения подразделений стран НАТО под кодовым названием Steadfast Cobalt 2022 ("Стойкий кобальт"), которые, согласно предыдущим планам блока, должны были пройти в Польше, состоятся в Чехии, а учения под кодовым названием Trojan Footprint ("Троянский след") - в Словакии и Венгрии. Об этом сообщил в среду словацкий телеканал TA3.

В Чехии учения Steadfast Cobalt 2022 пройдут в феврале-марте текущего года. География учений Trojan Footprint, которые первоначально планировалось провести в Венгрии, расширена на Словакию.