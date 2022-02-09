«Стыд и ужас»: украинцы отозвались о новом вооружении ВСУ

Издание «Военное дело» сообщает, что украинское минобороны отчиталось о новых образцах техники за 2021 год. В прошлом году представили 11 образцов и еще 10 допустили к экспериментальной эксплуатации.

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В качестве примера приводят принятый на вооружение польский беспилотный авиакомплекс Fly Eye3.0, тепловизионные прицелы ПП-61 «Лазар» и ПО «Лазар», транспортные фильтровентиляционные агрегаты АФТ-100Н-24 и АФТ-100А-24, а также штабной автомобиль с прицепом МШ-ПШ и устройства защиты авиационной связи типа «Фалькон». Армия ВСУ пополнила свои ряды трехкоординатной РЛС «Феникс», модернизированой системой «Град» и другими видами вооружения.

На такие обновления пользователи сети отреагировали достаточно негативно. Например, один из пользователей интересуется где обещанный завод по выпуску боеприпасов, которых так не хватает военным.

«Если бы я не служил, то посмеялся бы… Стыд и ужас!», — с сожалением отметил еще один украинский пользователь.