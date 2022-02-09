"Этот год особенно важен для Ким Чен Ына. Ему нужно продемонстрировать свое сильное лидерство на праздновании 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена, основателя страны, и 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира, отца Кима, которые пройдут в апреле и феврале соответственно", - пишут авторы The Diplomat.