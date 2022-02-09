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9 минут назад

СМИ: Северная Корея готовится противостоять США в 2022 году

Газета.Ru

Северная Корея может провести в ближайшее время испытания более совершенного оружия и масштабные военные парады, чтобы привлечь все внимание США и международного сообщества, пишет The Diplomat.

"Эти шаги можно рассматривать как стратегию "максимального давления", направленную на изменение фундаментальной политики Соединенных Штатов Америки в отношении Пхеньяна до возобновления переговоров", - пишет издание.

Одними из главных причин, которые послужили активизации демонстрации военной силы, являются зашедшие в тупик переговоры по ядерной программе и беспрецедентные сложности, связанные с пандемией COVID-19, говорится в статье.

Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

"Этот год особенно важен для Ким Чен Ына. Ему нужно продемонстрировать свое сильное лидерство на праздновании 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена, основателя страны, и 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира, отца Кима, которые пройдут в апреле и феврале соответственно", - пишут авторы The Diplomat.

Власти КНДР ранее заявили, что ее недавние ракетные запуски вызвали восхищение всей мировой общественности.

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