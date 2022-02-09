Северная Корея может провести в ближайшее время испытания более совершенного оружия и масштабные военные парады, чтобы привлечь все внимание США и международного сообщества, пишет The Diplomat.
"Эти шаги можно рассматривать как стратегию "максимального давления", направленную на изменение фундаментальной политики Соединенных Штатов Америки в отношении Пхеньяна до возобновления переговоров", - пишет издание.
Одними из главных причин, которые послужили активизации демонстрации военной силы, являются зашедшие в тупик переговоры по ядерной программе и беспрецедентные сложности, связанные с пандемией COVID-19, говорится в статье.
"Этот год особенно важен для Ким Чен Ына. Ему нужно продемонстрировать свое сильное лидерство на праздновании 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена, основателя страны, и 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира, отца Кима, которые пройдут в апреле и феврале соответственно", - пишут авторы The Diplomat.
Власти КНДР ранее заявили, что ее недавние ракетные запуски вызвали восхищение всей мировой общественности.