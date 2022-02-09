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32 минуты назад

ДНР обвинила Украину в публикации постановочных видео

Lenta.ru

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в публикации постановочных видео. Заявление официального представителя Народной милиции Эдуарда Басурина опубликовано на сайте ведомства.

ДНР обвинила Украину в публикации постановочных видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На фоне подготовки противника к активным боевым действиям активизировали свою деятельность украинские силы информационно-психологических операций, — заявил Басурин. — В рамках информационной кампании Crushing sword ("Сокрушительный меч") украинскими пропагандистами 74 центра ИПсО ВСУ подготовлены и распространены в сети интернет постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию защитников Донбасса».

По словам Басурина, в распоряжение милиции ДНР попали исходные видеоматериалы, «на которых имеются кадры подготовки постановочных видеосюжетов, еще не подвергшихся монтажу». На сайте опубликованы видео под названием «Полная версия фейкового видео о работе снайпера ВСУ» и «Полная версия фейкового видео подрыва военнослужащего НМ ДНР на НВУ».

Ранее власти самопровозглашенной Луганской народной республики обвинили Киев в подготовке постановочных репортажей о нападении России.

New York Times и Washington Post сообщили, что, по данным разведки США, Россия собирается опубликовать фейковые кадры о якобы имевших место провокациях Украины. Пентагон заявил, что Москва «может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что подобные материалы в США публикуются уже не в первый раз, однако за этим ничего не следовало.

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