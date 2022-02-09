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1 час назад

Развертывание ЗРК С-400 «Триумф» под Брестом показали на видео

Александр Кузьмин

Боевые расчеты российского зенитно-ракетного комплекса С-400 готовятся приступить к боевому дежурству на полигоне в Брестской области в Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к тренировкам по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности», – уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что ЗРК С-400 прибыл на территорию Белоруссии для участия в учениях в рамках проверки реагирования сил Союзного государства.

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