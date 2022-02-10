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29 минут назад

Россия и Белоруссия объявили о старте совместных военных учений

Lenta.ruиещё 21

Россия и Белоруссия объявили о старте совместных военных учений «Союзная решимость-2022». Об этом сообщили в Минобороны России, пишет «Интерфакс».

Россия и Белоруссия начали совместные военные учения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«10 февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость-2022», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Маневры пройдут на белорусских полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также в отдельных районах Белоруссии. Военнослужащие отработают усиление охраны государственной границы для противодействия боевикам, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

В Минобороны РФ сообщили, что к учению привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа, которые в короткие сроки совершили перегруппировку на расстояние около десяти тысяч километров, и Вооруженных сил Белоруссии.

Совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022» планируется провести в два этапа. До 9 февраля войска прибывали на территорию Белоруссии, разгружались и выдвигались в район выполнения задач. Сами маневры пройдут с 10 по 20 февраля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планируется отработать противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины. Предыдущие крупные совместные российско-белорусские учения, «Запад-2021», состоялись в сентябре 2021 года.

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