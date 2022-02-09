Американский самолет-разведчик направился в сторону Крыма

Как сообщает ресурс PlaneRadar, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 63 9792, позывной HOMER31, вылетел с авиабазы Суда на острове Крит. Он приблизился к российскому побережью примерно посередине между Сочи и Новороссийском и направился в сторону Крыма.