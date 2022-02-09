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36 минут назад

Американский самолёт-разведчик засекли у Крыма

Свободная пресса

Американский самолёт радиоэлектронной разведки обнаружен в небе неподалеку от Черноморского побережья России.

Американский самолет-разведчик направился в сторону Крыма
Фото: ReutersReuters

Как сообщает ресурс PlaneRadar, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 63 9792, позывной HOMER31, вылетел с авиабазы Суда на острове Крит. Он приблизился к российскому побережью примерно посередине между Сочи и Новороссийском и направился в сторону Крыма.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв рассказал, с какой целью НАТО стягивает войска в Восточную Европу.

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