Россия стянет в Средиземное море мощные ракетные крейсеры

Российские Вооруженные силы впервые в современной истории соберут в Средиземном море мощные корабли трех флотов - Черноморского, Северного и Тихоокеанского, пишут «Известия». Произойдет это в рамках межфлотских учений.

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Сейчас в Средиземноморье находятся крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота и «Маршал Устинов» Северного флота. По данным «Известий», после 10 февраля к ним присоединится флагман Черноморского флота - крейсер «Москва».

Газета отмечает, что все три крейсера относятся к проекту 1164 «Атлант», они прошли модернизацию в 2008-2011 годах. Крейсеры вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами, а от атаки с воздуха их защищают зенитные системы С-300Ф. Один крейсер может создать защитный радиус в несколько сотен километров.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал газете, что установленные на «Атлантах» противокорабельные ракетные комплексы «Вулкан» способны уничтожить крупные корабли на расстоянии не менее 700 километров.

Военно-морские учения России проходят в январе - феврале 2022 года в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Учения проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил страны, подчеркивали в Минобороны.

В целом к маневрам планируется привлечь 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 самолетов и вертолетов, тысячу единиц военной техники и около десяти тысяч военных.