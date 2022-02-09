Израильская армия нанесла удар по ПВО Сирии

Израильская армия сообщила, что был нанесен удар по средствам противовоздушной обороны Сирии, что стало ответом на запуск с территории Арабской республики зенитной ракеты.

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«В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы только что нанесли удар по батареям "земля-воздух" в Сирии, включая радары и зенитные установки», - сказано в сообщении армии Израиля в Twitter.

Как сообщило ранее сирийское государственное агентство САНА, системы противовоздушной обороны страны отражают атаку в небе над Дамаском. Как заявили в Иерусалиме, на севере Израиля, в городе Умм-эль-Фахм, и на Западном берегу сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска зенитной ракеты из Сирии.

По данным командования сирийской армии, в результате удара со стороны Израиля один военнослужащий погиб, еще пять получили ранения. Также причинен материальный ущерб. При этом системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить несколько ракет.