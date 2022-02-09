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11 минут назад

Израильская армия нанесла удар по ПВО Сирии

Елена Прошина

Израильская армия сообщила, что был нанесен удар по средствам противовоздушной обороны Сирии, что стало ответом на запуск с территории Арабской республики зенитной ракеты.

Израильская армия нанесла удар по ПВО Сирии
Фото: REUTERSREUTERS

«В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы только что нанесли удар по батареям "земля-воздух" в Сирии, включая радары и зенитные установки», - сказано в сообщении армии Израиля в Twitter.

Как сообщило ранее сирийское государственное агентство САНА, системы противовоздушной обороны страны отражают атаку в небе над Дамаском. Как заявили в Иерусалиме, на севере Израиля, в городе Умм-эль-Фахм, и на Западном берегу сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска зенитной ракеты из Сирии.

По данным командования сирийской армии, в результате удара со стороны Израиля один военнослужащий погиб, еще пять получили ранения. Также причинен материальный ущерб. При этом системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить несколько ракет.

Напомним, спецслужбы Соединённых Штатов Америки намерены использовать так называемые «спящие ячейки» экстремистов в Дамаске и провинции Латакия для организации атак на российских, иранских и правительственных сил в Сирии. Об этом информирует Служба внешней разведки России.

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