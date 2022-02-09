Конгресс предлагает запретить США вооружать Украину

«Представленная инициатива предполагает запрет для властей США на предоставление помощи Украине в военной сфере и в области безопасности, пока на южной границе не завершат строительство системы барьеров и пока не восстановят операционный контроль над южной границей. У США нет ни юридических, ни моральных обязательств помогать Украине, и не в наших национальных интересах проливать кровь американцев и расходовать средства в Восточной Европе», — приводятся слова конгрессменов на сайте Розендейла.