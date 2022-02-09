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1 час назад

Конгресс предлагает запретить США вооружать Украину

Ura.Ruиещё 1

США не должны оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока собственная южная граница Америки не будет должным образом обеспечена. С соответствующим заявлением выступили члены Палаты представителей Конгресса США во главе с республиканцем от штата Монтана Мэттом Розендейлом.

Конгресс предлагает запретить США вооружать Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Представленная инициатива предполагает запрет для властей США на предоставление помощи Украине в военной сфере и в области безопасности, пока на южной границе не завершат строительство системы барьеров и пока не восстановят операционный контроль над южной границей. У США нет ни юридических, ни моральных обязательств помогать Украине, и не в наших национальных интересах проливать кровь американцев и расходовать средства в Восточной Европе», — приводятся слова конгрессменов на сайте Розендейла.

Также отмечается, что за год президентства Джо Байдена через южную границу в Соединенные штаты вторглись свыше 2 млн нелегальных мигрантов. Экс-президент США Дональд Трамп ранее принял ряд мер по ужесточению иммиграционной политики и усилению пограничного контроля.

Также Трамп заявлял, что США станут государством третьего мира. Причиной политик считает растущий иммиграционный кризис. Так он прокомментировал ситуацию, сложившуюся в городе Дель-Рио в штате Техас. Там тысячи мигрантов из Гаити разбили лагерь и требовали пустить их в Америку. Их количество достигало 10 тысяч человек.

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