В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
56 минут назад

Минобороны РФ: лидеры боевиков планируют диверсии в четырех провинциях в Сирии

ТАСС

Лидеры бандподполья планируют диверсии против государственных служащих и объектов в сирийских провинциях Хомс, Дамаск, Дераа и Эс-Сувейда. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

В Минобороны РФ узнали о диверсиях боевиков в четырех провинциях Сирии
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАССпресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"По имеющейся информации, лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Дераа и Эс-Сувейда", - сказал Журавлев.

Видео дня

Он подчеркнул, что российский Центр примирения продолжает работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Российские ВКС уничтожили последнего чеченского главаря в Сирии

Деятельность США

Деятельность вооруженных сил США продолжает оказывать негативное влияние на обстановку в Сирии, в подконтрольных проамериканским органам власти районах Заевфратья в результате терактов за последние три дня погибли 18 человек, сообщил Журавлев.

"Деятельность вооруженных сил США, незаконно присутствующих на территории Сирийской Арабской Республики, продолжает оказывать негативное влияние на обстановку в стране. В подконтрольных проамериканским органам власти районах Заевфратья ситуация в сфере безопасности остается критической", - сказал контр-адмирал.

Он уточнил, что "только за последние трое суток в регионе совершено 10 террористических актов и диверсий, в результате которых погибли 18 и ранены 25 человек".

Кроме того, он сообщил, что в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районе Эль-Фататуат и в районе Кульджок, ранены двое сирийских военнослужащих.

Сотни радикалов, освобожденных из заключения и поступивших в подконтрольные США формирования в Сирии, переброшены в Эт-Танф, сообщил Журавлев.

"Соединенные Штаты и Великобритания продолжают реализацию программы так называемой амнистии для участников террористических группировок. Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф", - сказал он.

Он подчеркнул, что подобные действия провоцируют рост террористической угрозы.

В сирийском пограничном городе Эт-Танф расположена военная база США и западной коалиции.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители