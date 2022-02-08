Украина провела испытания модернизированного танка Т-64БВ

Харьковский бронетанковый завод проводит испытания модернизированного танка Т-64БВ. Об этом на своем сайте сообщил концерн «Укроборонпром».

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Отмечается, что машина является основным танком украинской армии и предназначена для усиления механизированных подразделений в бою, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей.

Танк оснастили новыми приборами наблюдения и прицеливания, а также усовершенствовали топливную систему боевой машины и установили дополнительную бронированную защиту топливных баков.

«Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старых советских. Отныне у этой боевой машины есть, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО», — говорится в сообщении.

Модернизацию провели по заказу Министерства обороны Украины.

Ранее сообщалось, что российская армия получила очередную партию модернизированных основных боевых танков (ОБТ) Т-90М «Прорыв». Американское издание The National Interest, рассказывая об этом событии, описало российский танк как «монстра».