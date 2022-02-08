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1 час назад

Польша решила бесплатно помочь украинской армии

Деловая газета "Взгляд"

Польское руководство решило безвозмездно передать украинской стороне новую партию военного оборудования.

Польша решила бесплатно помочь украинской армии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Правительство Польши приняло соответствующее постановление, передает ТАСС со ссылкой на информационную службу польского руководства.

Ранее власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

В пятницу глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.

В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

До этого сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.

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