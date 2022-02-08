Польша решила бесплатно помочь украинской армии

Польское руководство решило безвозмездно передать украинской стороне новую партию военного оборудования.

Правительство Польши приняло соответствующее постановление, передает ТАСС со ссылкой на информационную службу польского руководства.

Ранее власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

В пятницу глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.

В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.