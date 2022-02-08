Европейская страна решила поддержать НАТО

Правительство Дании по рекомендации минобороны страны приняло решение повысить готовность национальных вооруженных сил для обеспечения поддержки усилий НАТО в условиях напряженности вокруг ситуации с Украиной. Об этом сообщает в пресс-релизе оборонного ведомства королевства.

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Готовность датского батальона, который предназначен для сил быстрого реагирования НАТО, будет повышена до одного-пяти дней. Помимо этого, минобороны также планирует повысить готовность к отражению воздушного нападения. В случае оперативной необходимости на остров Борнхольм перебросят два самолета F-16.

Повышение общей готовности предполагает, что вооруженные силы не будут заниматься выполнением задач на границе и охраной гражданских объектов в Копенгагене. На данный момент решается, кто займется этими задачами — полиция или ополчение.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.