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9 минут назад

Правительство Дании повысит готовность своей армии для поддержки НАТО

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Правительство Дании по рекомендации минобороны страны приняло решение повысить готовность национальных вооруженных сил для обеспечения поддержки усилий НАТО в условиях напряженности вокруг ситуации с Украиной. Об этом сообщает в пресс-релизе оборонного ведомства королевства.

Европейская страна решила поддержать НАТО
Фото: ReutersReuters

Готовность датского батальона, который предназначен для сил быстрого реагирования НАТО, будет повышена до одного-пяти дней. Помимо этого, минобороны также планирует повысить готовность к отражению воздушного нападения. В случае оперативной необходимости на остров Борнхольм перебросят два самолета F-16.

Повышение общей готовности предполагает, что вооруженные силы не будут заниматься выполнением задач на границе и охраной гражданских объектов в Копенгагене. На данный момент решается, кто займется этими задачами — полиция или ополчение.

Литва повысила уровень боеготовности из-за России

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Ранее командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что совместные военные учения подразделений Белоруссии и РФ, начинающиеся на текущей неделе на белорусских полигонах, заставили Литву повысить уровень боеготовности своих подразделений.

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