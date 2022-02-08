"Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях. В настоящее время экипажи БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", " Георгий Победоносец " и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", - сказано в сообщении.

Напомним, в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной целью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. Учения распространяются на акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.