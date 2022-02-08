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37 минут назад

Шесть российских кораблей направились в Черное море

Елена Прошина

Отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России проходит пролив Дарданеллы. В Черном море они примут участие в учениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях. В настоящее время экипажи БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", - сказано в сообщении.

Ранее отряд БДК осуществил заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где пополнил запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.

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Напомним, в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной целью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. Учения распространяются на акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в учениях привлекается более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, а также более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тыс. военнослужащих.

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