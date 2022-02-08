ЛНР: "Украина готовит постановочный теракт"

"Получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство. По нашим данным, окончательное решение о времени и месте реализации этого кровавого сценария еще не принято", - сказал Филипоненко.