ЛНР: "Украина готовит постановочный теракт"

Разведка Народной милиции ЛНР узнала о подготовке украинскими спецслужбами постановочного теракта на одном из промышленных и социальных объектов с опасным производством. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, сообщает ТАСС.
"Получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство. По нашим данным, окончательное решение о времени и месте реализации этого кровавого сценария еще не принято", - сказал Филипоненко.
По его словам, данная диверсия должна, по замыслу Киева, "позволить Украине предстать перед мировым сообществом в качестве жертвы терроризма со стороны независимых республик и заявить о вынужденном ответном применении своих вооруженных сил под предлогом устранения "террористической угрозы" в Донбассе".