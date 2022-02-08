Лукашенко высказался об отправке белорусских военных в Сирию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не направлял белорусских военных в Сирию и ничего не знает об этом, сообщает БЕЛТА.
Такое заявление белорусский лидер сделал на заседании Совета безопасности республики, комментируя информацию о том, что правительство России приняло решение «чуть ли не послать белорусских военных в Сирию».
«Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет: сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас», - пояснил Александр Лукашенко.
При этом президент подчеркнул, что в Белоруссии «сейчас своих проблем выше крыши» и из-за пандемии коронавируса и роста заболеваемостью гриппом белорусы «даже врачами не могут помочь сирийцам».
Ранее правительство России одобрило проект соглашения о размещении гуманитарного воинского контингента Белоруссии в Сирии. Соответствующее распоряжение было опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, «белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий».