Лукашенко высказался об отправке белорусских военных в Сирию

«Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет: сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас», - пояснил Александр Лукашенко.