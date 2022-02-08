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16 минут назад

Forbes сравнил боевые возможности ВКС России и ВВС Украины

Елена Прошина

Украинские военно-воздушные значительно уступают Воздушно-космическим силам России. Такую оценку составил американский журнал Forbes, пишут РИА Новости.

Forbes сравнил боевые возможности России и Украины
Фото: РамблерРамблер

Как полагает автор материала, официальный Киев в лучшем случае сможет собрать 125 фронтовых боевых самолетов. Из них 71 — истребитель. Из всех истребителей всего 34 боеспособных двухмоторных Су-27 Flanker. Их опытные пилоты, считает автор статьи, смогут нанести россиянам «хоть какой-то урон» в бомбардировочной атаке.

Однако в материале подчеркивается, что против семи десятков действующих украинских истребителей ВКС России могут направить сотни новых и гораздо более боеспособных самолетов. Как утверждает автор статьи, гипотетическое воздушное «сражение» Украины и России будет очень коротким и закончится не в пользу Киева.

Ранее эксперт по безопасности Марк Епископос в своей статье для National Interest напомнил, что ВВС Украины состоят преимущественно из устаревшего парка самолетов времен 1960-1970-х годов. Россия благодаря новейшим истребителям, обширной сети противовоздушной обороны и улучшенным бомбардировщикам будет господствовать в воздухе. Кроме того, военные бюджеты Украины и России разительно отличаются. Москва тратит на армию 65 миллиардов долларов, а Киев — 5,2 миллиарда.

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