Forbes сравнил боевые возможности России и Украины

Украинские военно-воздушные значительно уступают Воздушно-космическим силам России. Такую оценку составил американский журнал Forbes, пишут РИА Новости.

Фото: Рамблер Рамблер

Как полагает автор материала, официальный Киев в лучшем случае сможет собрать 125 фронтовых боевых самолетов. Из них 71 — истребитель. Из всех истребителей всего 34 боеспособных двухмоторных Су-27 Flanker. Их опытные пилоты, считает автор статьи, смогут нанести россиянам «хоть какой-то урон» в бомбардировочной атаке.

Однако в материале подчеркивается, что против семи десятков действующих украинских истребителей ВКС России могут направить сотни новых и гораздо более боеспособных самолетов. Как утверждает автор статьи, гипотетическое воздушное «сражение» Украины и России будет очень коротким и закончится не в пользу Киева.