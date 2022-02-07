Украина обратилась с просьбой к США перед "вторжением" России

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», - сказал источник.

Он добавил, что входящая в состав комплекса THAAD радиолокационная станция AN/TPY-2 может отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью российской территории, что в свою очередь может дать возможность Украине и ее союзникам в НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км.