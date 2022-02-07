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20 минут назад

Украина обратилась с просьбой к США перед "вторжением" России

Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Украина обратилась с просьбой к США перед "вторжением" России
Фото: WikipediaWikipedia

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», - сказал источник.

Он добавил, что входящая в состав комплекса THAAD радиолокационная станция AN/TPY-2 может отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью российской территории, что в свою очередь может дать возможность Украине и ее союзникам в НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км.

В последнее время Запад и Киев утверждают, что Россия может вторгнуться на Украину. Россия эти обвинения отвергает, считая безосновательными.

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