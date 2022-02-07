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3 часа назад

Литва повысила уровень боеготовности в связи с российско-белорусскими учениями

Газета.Ruиещё 2

Командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что совместные военные учения подразделений Белоруссии и РФ, начинающиеся на текущей неделе на белорусских полигонах, заставили Литву повысить уровень боеготовности своих подразделений. Об этом сообщает ТАСС.

Литва повысила уровень боеготовности из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уровень оперативной готовности повышен с тем, чтобы в максимально короткие сроки отреагировать на вероятные угрозы с перемещением войск в те точки, где это может произойти", — рассказал Рупшис.

Он признал, что "непосредственная угроза безопасности Литвы отсутствует".

По мнению Рупшис, после окончания учения какая-то часть российских военных может остаться на территории Белоруссии. Ранее Россия продемонстрировала новый противотанковый комплекс "Корнет" на союзных учениях в Белоруссии.

В ходе учений российская армия также показала новую боевую машину десанта "БМД-4" со встроенным противоракетным комплексом "Аркан", который может поражать цели даже при дымовой завесе. 3 февраля Лукашенко встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили предстоящие совместные военные учения. Белорусский лидер также заявил о желании купить у России всю военную технику с учений. В свою очередь в НАТО выразили свою озабоченность происходящим.

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