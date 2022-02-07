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2 часа назад

Источник: Украина попросила США разместить под Харьковом дивизионы THAAD

Киев обратился к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD. Об этом заявил ТАСС в понедельник дипломатический источник.

"Смотреть" вглубь России: Украина обратилась к США с просьбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства. Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км", - отметил собеседник агентства.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.

Самолеты с военной помощью Запада прибыли на Украину

При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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