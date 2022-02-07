В армии Польши создают войска киберобороны

Новые Войска обороны киберпространства начнут функционировать в польской армии. Как сообщило в понедельник министерство национальной обороны страны, во вторник глава ведомства Мариуш Блащак проведет церемонию, посвященную созданию нового формирования.

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Как напомнило ведомство, министр Блащак в феврале 2019 года утвердил "Концепцию организации и функционирования Войск обороны киберпространства". Они "предназначены для ведения всего спектра действий в киберпространстве - обороны, разведки и активно-наступательных действий", информировало Минобороны.

Год назад сообщалось, что формирование войск киберобороны займет от четырех до пяти лет. Согласно планам, к 2025 году они должны быть полностью готовы к операциям в киберпространстве.