В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
1 час назад

В армии Польши создают войска киберобороны

Новые Войска обороны киберпространства начнут функционировать в польской армии. Как сообщило в понедельник министерство национальной обороны страны, во вторник глава ведомства Мариуш Блащак проведет церемонию, посвященную созданию нового формирования.

В армии Польши создают войска киберобороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как напомнило ведомство, министр Блащак в феврале 2019 года утвердил "Концепцию организации и функционирования Войск обороны киберпространства". Они "предназначены для ведения всего спектра действий в киберпространстве - обороны, разведки и активно-наступательных действий", информировало Минобороны.

Год назад сообщалось, что формирование войск киберобороны займет от четырех до пяти лет. Согласно планам, к 2025 году они должны быть полностью готовы к операциям в киберпространстве.

НАТО еще в 2014 году признала атаку в киберпространстве одним из видов агрессии, которая может стать основой для задействования механизмов коллективной обороны, предусмотренных статьей 5 Североатлантического договора. Поэтому в 2016 году во время саммита НАТО в Варшаве киберпространство было официально признано одной из областей оперативной деятельности военных.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители