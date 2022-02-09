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1 час назад

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе

Национальная Служба Новостейиещё 2

Украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

Так, чтобы наблюдатели миссии не смогли зафиксировать военную технику 24-й бригады ВСУ, силовики Украины два раза применили станцию РЭБ «Буковель-АД» в районе населенного пункта Золотое.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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