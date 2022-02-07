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48 минут назад

Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы

Многоцелевые истребители Су-30СМ провели патрулирование белорусской границы. Экипажи российских и белорусских самолетов отработали совместные действия. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что полет проходил на высоте около 8 тысяч метров со скоростью порядка 750 километров в час. Также в ходе патрулирования экипажи отработали маневрирование в составе пары «ведущий-ведомый».

Ранее издание Military Watch признало превосходство российских Су-30СМ2 над западными самолетами. В публикации отметили маневренность и выносливость Су-30СМ2.

В январе новые Су-30СМ2 включили в состав авиаполка морской авиации Балтийского флота. Модернизированные истребители получили двигатели с управляемым вектором тяги.

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