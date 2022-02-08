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32 минуты назад

Опубликовано видео удара истребителя F-35C о палубу авианосца ВМС США

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В Сети появилось видео, на котором показан удар истребителя F-35C о палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон» (CVN-70 Carl Vincon), при этом сам флот назвал публикацию ролика незаконной и начал расследование.

Генерал-майор Зак Харрелл, представляющий командующего военно-воздушными силами ВМС США, заявил, что видео было снято камерами летной палубы на борту авианосцев, передает портал USNI News.

На видео показан как удар, а также высокоскоростное скольжение самолета по палубе авианосца перед падением в Южно-Китайское море.

Неудачная посадка F-35C произошла 24 января, говорится в пресс-релизе военно-морского флота. Пилот смог катапультироваться, семь моряков получили ранения.

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил утечку видеоматериалов: «Военно-морской флот не только расследует причину самого несчастного случая, но и публикацию (в Сети) этого видео с палубы».

Отмечается, что разбившийся истребитель собираются поднять со дна моря.

Другое видео инцидента появилось в Сети в конце февраля, однако тогда не было официального подтверждения подлинности кадров со стороны американских военных. Также фотография F-35 Lightning II появилась на Reddit, истребитель был запечатлен плавающем в воде сразу после падения.

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