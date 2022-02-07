Генерал ВСУ обвинил власти Украины в обмане военных

Киевские власти подрывают доверие военнослужащих, постоянно обманывая их при выплате пенсии и заработной платы, заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос.

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По его словам, сейчас даже высшие офицерские чины получают пенсию наравне со всеми. При этом власти при поступлении на службу зачастую обещают совсем другие условия.

«По закону ему (генералу) насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин», – передает РИА «Новости» слова Кривоноса в эфире украинского Пятого канала.

Он утверждает, что в начале военной карьеры офицерам обещали 70-90% от денежного содержания, однако затем на это «плюнули и растерли». Генерал признался, что за 30 лет службы ему удавалось крайне редко «не думать, как выжить», а постоянный обман со стороны государства лишь подрывает доверие военных.