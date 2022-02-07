В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
1 час назад

Генерал ВСУ обвинил власти Украины в обмане военных

Киевские власти подрывают доверие военнослужащих, постоянно обманывая их при выплате пенсии и заработной платы, заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Генерал ВСУ обвинил власти Украины в обмане военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас даже высшие офицерские чины получают пенсию наравне со всеми. При этом власти при поступлении на службу зачастую обещают совсем другие условия.

«По закону ему (генералу) насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин», – передает РИА «Новости» слова Кривоноса в эфире украинского Пятого канала.

Он утверждает, что в начале военной карьеры офицерам обещали 70-90% от денежного содержания, однако затем на это «плюнули и растерли». Генерал признался, что за 30 лет службы ему удавалось крайне редко «не думать, как выжить», а постоянный обман со стороны государства лишь подрывает доверие военных.

В Донбассе заявили о прибытии иностранных наемников

Ранее Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.

56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители