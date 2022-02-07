Проход российских кораблей через ледовые поля показали на видео

Более 20 российских кораблей прошли через ледовые поля из Японского в Охотское море. Об этом сообщает Telegram-канал « RT на русском », в чьем распоряжении оказалось видео военных маневров.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота проследовал через ледовые поля в районе пролива Лаперуза в Охотское море», – указано в сообщении Восточного военного округа (ВВО).

В учебных маневрах было задействовано более 20 боевых судов, в том числе корветы «Гремящий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»,«Совершенный» и «Громкий», а также фрегат «Маршал Шапошников» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».