WSJ: США и НАТО установили «воздушный мост» с Украиной

США и неформальная коалиция нескольких стран НАТО организовали воздушный мост для доставки военной помощи Украине, включая оружие и боеприпасы, которые Киев запросил на фоне эскалации в Донбассе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По данным WSJ, восемь американских грузовых самолетов приземлились в Киеве с 22 января после того, как президент США Джо Байден утвердил новую военную помощь Украине в 200 миллионов долларов.

Члены альянса, в том числе Великобритания и страны Балтии, также отправили Киеву самолеты с оружием, Польша и Чехия должны сделать это в ближайшее время.

По информации газеты, в основном США поставляли на Украину боеприпасы разных калибров, гранаты, крупнокалиберные патроны, сотни тысяч противотанковых боеприпасов и пули калибра 7,62 к советскому стрелковому оружию.

Ранее Лондон начал поставлять Украине легкое противотанковое оружие, объяснив это «все более угрожающее поведение России». Как писала The Guardian, «небольшое количество» британских военнослужащих отправили на Украину, чтобы обучить местных военных использовать эти системы.

Позже в Киеве сообщили о получении от Лондона противотанковых гранатометов NLAW.

СМИ писали, что на Украине также рассчитывают получить вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ в рамках военной помощи от США. Ранее эти вертолеты принадлежали Афганистану.