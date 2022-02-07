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36 минут назад

В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море

Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что приход США в Черное море будет иметь сложные последствия для региона. Он рассказал об этом в интервью РИА Новости.

В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море
Фото: ReutersReuters

Турецкий политик уточнил, что расширение НАТО на восток является угрозой не только для России, но и для Турции.

«Греция и Украина находятся у носа Турции, CША пичкают обе страны вооружением, самолетами для осуществления провокаций. Мы понимаем, что Украина, как и Греция, служит интересам Вашингтона. Приглашение США на Черное море будет иметь очень сложные последствия. Необходимо не допустить посторонних сил на Черном море», — сказал Перинчек.

Он уточнил, что США поддерживают террористическую Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции).

Ранее Перинчек предрек «смерть» НАТО в случае расширения Североатлантического альянса на восток. «Там яма, пропасть для НАТО. Визиты [президента России Владимира] Путина в Китай и Турцию — это своего рода "могила" для НАТО, поэтому он исторически важен», — уточнил он.

В январе сенатор Алексей Пушков заявил, что истерия о «неминуемом вторжении» России на Украину была раздута для того, чтобы создать политические условия для наращивания военного присутствия США в регионе, в том числе в Черное море. По его словам, наращивание военного присутствия США в странах НАТО, соседствующих с Россией, произойдет независимо от переговоров между государствами по безопасности в Европе.

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