Земан выступил против отправки военных НАТО на Украину

Президент Чехии Милош Земан выступил против отправки военнослужащих Североатлантического альянса на Украину. Об этом глава государства заявил в разговоре с журналистами, передает сайт News.ru.
«Украина не является частью НАТО. Поэтому отправку военнослужащих туда считаю нецелесообразным», — сказал он.
Накануне Великобритания отправила на Украину порядка 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений вторжения России. Они должны будут обучить украинский спецназ «тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям».