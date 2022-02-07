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2 часа назад

Земан выступил против отправки военных НАТО на Украину

Президент Чехии Милош Земан выступил против отправки военнослужащих Североатлантического альянса на Украину. Об этом глава государства заявил в разговоре с журналистами, передает сайт News.ru.

Земан выступил против отправки военных НАТО на Украину
Фото: ReutersReuters

«Украина не является частью НАТО. Поэтому отправку военнослужащих туда считаю нецелесообразным», — сказал он.

Накануне Великобритания отправила на Украину порядка 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений вторжения России. Они должны будут обучить украинский спецназ «тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям».

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