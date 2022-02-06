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51 минуту назад

ЧП с F-35 на американском авианосце попало на видео

В интернет утекло видео с аварией американского истребителя F-35, врезавшегося в авианосец в Южно-Китайском море. Ролик опубликовали на портале Reddit.

На кадрах видно, что случилось с F-35C из 147-й ударной истребительной эскадрильи (VFA), который разбился 24 января 2022 года и затонул. В начале видео самолет приближается с быстро увеличивающейся скоростью и снижается непосредственно перед приземлением. Оператор, контролирующий посадку, понял, что летчик промахнулся, и начал кричать ему по радиосвязи, чтобы он «прервал посадку и немедленно уходил на второй круг».

Однако было уже поздно, и самолет сильно ударился о корабль, в результате чего у него оторвались основные стойки шасси. F-35 подпрыгнул на палубе, начал скользить вбок, охваченный пламенем, и упал в море.

Ролик снят установленными на летной палубе камерами видеонаблюдения Pilot's Landing Aid Television (PLAT).

По данным командования ВМС США, в аварии пострадали семь человек. Трое, включая пилота истребителя, были перевезены в госпиталь на Филиппинах. Остальным госпитализация не потребовалась.

F-35C – новейший американский истребитель пятого поколения стоимостью 100 млн долларов – до сих пор не поднят со дна океана.

В Пентагоне хотят поднять его, поскольку считают, что технологии и секретное оборудование истребителя представляют большой интерес для Китая и России.

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