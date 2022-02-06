Mirror сообщила об отправке 100 английских спецназовцев на Украину

Британский таблоид Mirror со ссылкой на осведомленный источник сообщил о направлении на Украину более сотни хорошо оснащенных английских спецназовцев. Бойцы, скорее всего, не примут участия в боевых действиях. Они выступят в качестве консультантов для украинских военнослужащих.
«Силы специального назначения Соединенного Королевства были развернуты в регионе, чтобы помогать и давать советы украинским ВС», - заявляет издание.
По сведениям газеты, на украинских базах ведут работы многочисленные представители различных сил специального назначения Британии. Они учат солдат ВСУ правильной тактике при борьбе с повстанцами, обращению со снайперским оружием.
«У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам», — рассказал журналистам газеты источник.
В Mirror отметили, что отправка такого значительного контингента опытных военнослужащих стала возможной потому, что Англия эвакуировала своих солдат из Афганистана.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять оружие на Украину из-за угрозы эскалации на границе с Россией. По ее словам, конфликт должен решаться мирным путем, путем переговоров с Россией.