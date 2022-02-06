Mirror сообщила об отправке 100 английских спецназовцев на Украину

Британский таблоид Mirror со ссылкой на осведомленный источник сообщил о направлении на Украину более сотни хорошо оснащенных английских спецназовцев. Бойцы, скорее всего, не примут участия в боевых действиях. Они выступят в качестве консультантов для украинских военнослужащих.

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«Силы специального назначения Соединенного Королевства были развернуты в регионе, чтобы помогать и давать советы украинским ВС», - заявляет издание.

По сведениям газеты, на украинских базах ведут работы многочисленные представители различных сил специального назначения Британии. Они учат солдат ВСУ правильной тактике при борьбе с повстанцами, обращению со снайперским оружием.

«У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам», — рассказал журналистам газеты источник.

В Mirror отметили, что отправка такого значительного контингента опытных военнослужащих стала возможной потому, что Англия эвакуировала своих солдат из Афганистана.