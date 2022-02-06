Раскрыто содержание секретного доклада ООН по КНДР

В прошедшем 2021 году Северная Корея проводила испытания ракет и ядерного оружия, следует из доклада, представленного комитету Совбеза ООН по санкциям против КНДР, сообщает Reuters.

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"Несмотря на то, что сообщений о ядерных испытаниях или запусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет) не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов", - указано в сообщении.

Развивая собственную промышленность и инфраструктуру, Северная Корея, тем не менее, ищет способы развития своей программы за рубежом.

"Пхеньян продолжал искать материалы, технологии и ноу-хау для этих программ за рубежом, в том числе посредством киберсредств и совместных научных исследований", - указано в сообщении.

При этом, согласно докладу, в КНДР продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация - предполагается, что из-за нехватки информации, нельзя точно оценить ущерб, который санкции наносят Северной Корее. Ранее Китай посоветовал США проявить большую гибкость для диалога с КНДР.