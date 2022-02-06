FT: Россия перенесла ядерные учения из-за ситуации с Украиной

Россия перенесла проведение масштабных ядерных учений на февраль. Это связано с напряженной ситуацией вокруг Украины. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

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Как сообщил зарубежному изданию источник в конгрессе, такое мнение выразили директор Национальной разведки Эврил Хейнс и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли на закрытом брифинге в Палате представителей. Уточняется, что ядерные учения в России обычно проводятся осенью, включая испытания межконтинентальных баллистических ракет. Однако в этот раз президент России Владимир Путин принял решение перенести испытания на конец зимы. В США посчитали, что подобное решение связано с желанием «предупредить НАТО».

В декабре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что учения «Гром» и Восток» состоятся в 2022 году, хотя обычно подобные мероприятия проводятся под конец «военного» учебного года. Точный временной период проведения учений он не назвал.