Российские атомные подлодки вооружат новыми торпедами

Российские атомные подлодки вооружат перспективными электрическими торпедами УЭТ-1 «Ихтиозавр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как рассказал собеседник агентства, боевые снаряды поступят на вооружение в ближайшие годы. Уточняется, что процесс перевооружения начнется после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок проекта 636.3 и проекта 677.

Ранее сообщалось, что производство торпед «Ихтиозавр» увеличат с 2023 года. По контракту, заключенному в 2018 году, завод «Дагдизель» должен за пять лет поставить для Военно-морского флота (ВМФ) России 73 торпеды. Однако в связи с увеличением объемов производства планируется подписание нового долгосрочного контракта, чтобы российский флот смог получить необходимое количество изделий.