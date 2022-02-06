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33 минуты назад

NI: Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный отпор

Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил мнение, что Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ.

NI: Россия не станет нападать на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», — цитирует РИА Новости текст материала.

Саймс пояснил, что в декабре говорил с представителями российских властей, которые подтвердили отсутствие агрессивных планов у страны.

«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения», — написал он, отметив, что в Москве такую возможность отрицают.

Автор статьи также заявил о решительности российской стороны в случае агрессии в свой адрес.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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