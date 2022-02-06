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1 час назад

Российские подлодки вооружат новейшими торпедами

Российские атомные подводные лодки ряда проектов получат новые перспективные электрические торпеды УЭТ-1. Процесс оснащения ими атомоходов начнётся после перевооружения дизель-электрических подлодок типа «Варшавянка» и «Лада», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Российские подлодки вооружат новейшими торпедами
Фото: ТАССТАСС

В ближайшей перспективе планируется вооружить некоторые проекты атомных подлодок новейшими торпедами УЭТ-1, — сказал собеседник агентств.

УЭТ-1 — универсальная электрическая торпеда калибра 533 мм. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80 и обладает улучшенными боевыми и техническими характеристиками. В частности, она имеет более высокую скорость и возможность её регулировки, а также дальность обнаружения подводных целей. Кроме того, торпеда способна обнаруживать кильватерный след надводных кораблей.

До 2023 года Минобороны планирует закупить более 70 торпед УЭТ-1. В дальнейшем их производство будет наращиваться.

Ранее сообщалось, что подводная лодка «Волхов» выполнила в Японском море подводный запуск ракеты «Калибр» по наземной цели, которая находилась в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более одной тысячи километров. Ракета поразила цель в расчётное время.

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