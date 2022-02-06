Украинские силовики направили бронетехнику в Донбасс

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) обнаружила бронетехнику украинских силовиков вблизи линии соприкосновения.

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Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства, зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2 вблизи населенного пункта Муратово.

Кроме того, в районе посёлков Боброво, Клиновое и Капитаново были замечены мобильные группы, которые пытались помешать работе беспилотников миссии ОБСЕ.