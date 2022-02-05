Ирландские ВВС «взяли на прицел» российский крейсер

Командование Военно-воздушных сил Ирландии опубликовало кадры, на которых можно увидеть крейсер «Маршал Устинов» Военно-морского флота РФ в прицеле ирландского истребителя.

Фото: ТАСС ТАСС

Видео было обнародовано в официальном Twitter-аккаунте ВВС Ирландии. Ролик не сопровождается никакими комментариями, лишь в течение 30 секунд показывается российский боевой корабль с разных сторон.

On board Airborne Photographers from 105 Squadron captured the still imagery.



Pictured: FS Commandant

LÉ Samuel Beckett

HMS Argyll

USS Roosevelt pic.twitter.com/uN7Di3aOxH— Irish Air Corps (@IrishAirCorps) February 4, 2022