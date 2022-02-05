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41 минуту назад

Ирландские ВВС «взяли на прицел» российский крейсер «Маршал Устинов»

Командование Военно-воздушных сил Ирландии опубликовало кадры, на которых можно увидеть крейсер «Маршал Устинов» Военно-морского флота РФ в прицеле ирландского истребителя.

Ирландские ВВС «взяли на прицел» российский крейсер
Фото: ТАССТАСС

Видео было обнародовано в официальном Twitter-аккаунте ВВС Ирландии. Ролик не сопровождается никакими комментариями, лишь в течение 30 секунд показывается российский боевой корабль с разных сторон.

Стоит напомнить, ранее фрегат «Адмирал Касатонов» и крейсер «Маршал Устинов» из состава Северного флота РФ вышли в северо-восточную часть Атлантического океана. В акватории они проводят учения по отражению воздушных атак условного противника.

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