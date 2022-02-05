В Припяти прошли совместные учения подразделений МВД страны. Видео

Совместные тактико-специальные учения подразделений МВД Украины прошли в Припяти в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предоставленным данным, гвардейцы, полицейские и спасатели отработали слаженность действий во время выполнения задач по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидацию их последствий.