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43 минуты назад

В Припяти прошли совместные учения подразделений МВД страны. Видео

Совместные тактико-специальные учения подразделений МВД Украины прошли в Припяти в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предоставленным данным, гвардейцы, полицейские и спасатели отработали слаженность действий во время выполнения задач по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидацию их последствий.

На мероприятии присутствовали руководители Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, послы иностранных государств и представители стран-партнеров.

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