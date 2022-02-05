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30 минут назад

Агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении РФ на Украину

Американское агентство Bloomberg в пятницу на своем сайте опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину", затем признало ошибку и удалило публикацию.

Bloomberg сообщил о "вторжении России на Украину"
Фото: ReutersReuters

"Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья (около полуночи мск). Мы глубоко сожалеем об этой ошибке", - указано в сообщении, опубликованном на сайте агентства в субботу.

Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

Украинская снайперша предостерегла РФ от "вторжения в Донбасс"

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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