На Украине заявили о получении военной помощи от США

«США-Борисполь-полигон. Оружие от наших партнеров уже на стрельбище. А мы тем временем ждем следующую «птичку», – цитирует Резникова РИА «Новости» .

До этого сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.